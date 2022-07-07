إطلاق أول دوري للمحترفين في العراق.. فيديو

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسميا عن إطلاق أول دوري للمحترفين اعتبارا من الموسم الجديد 2022-2023.

حسم الجدل

وجاء ذلك في الاجتماع الهام، الذي عقده الاتحاد بمقره في العاصمة بغداد برئاسة عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، وتم خلاله حسم الجدل حول التوقيت الأنسب لإطلاق دوري للمحترفين، وهي القضية التي شغلت الوسط الرياضي العراقي طويلا.

شروط المشاركة

واشترط الاتحاد العراقي لكرة القدم، المشاركة في دوري المحترفين، حتمية تطبيق نظام التراخيص وفق المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي، ما يعني عدم السماح للأندية غير المستوفية لتلك المعايير بالمشاركة في الدوري.

فتح الباب

ويسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم من خطوته بإطلاق أول دوري للمحترفين في بلاد ما بين النهرين، إلى النهوض بواقع كرة القدم العراقية من خلال إقامة بطولة أكثر تنظيما والتزاما بمعايير الاتحاد الآسيوي، وإمكانية فتح الباب واسعا أمام مشاركة أوسع للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا.

20 فريقا

ويتوقع أن تشهد الأيام التالية، جدلا أكثر حدة وأوسع نطاقا، وذلك في ضوء "اشتراطات" المشاركة في الدوري العراقي بحلته الجديدة، خصوصا ما يتعلق بعدد الفرق، المحدد سلفا من قبل الجمعية العمومية للاتحاد بعشرين فريقا.

موافقة "العمومية"

ويتطلب أي تعديل في النظام الأساسي للاتحاد العراقي، موافقة الجمعية العمومية للاتحاد، خصوصا ما يتعلق بعدد الفرق المشاركة في بطولاته المحلية المختلفة.

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