الكرة الكويتية باقٍ على الاحتراف 7 أيام

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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بعد أيام قليلة، تدخل الكرة الكويتية طريق الاحتراف الرسمي، بعدما أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن 14 يوليو الجاري، هو آخر يوم لوجود اللاعب الهاوي في كشوف الأندية المحلية، خلال منافسات الدوري الممتاز، وكشف أحمد عقلة العنزي نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي، أن الكرة الكويتية تعرضت لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب الانتقال الجسري للاعبين، للحصول على بطاقاتهم الدولية، ويعودون للأندية المحلية مرة أخرى، وهو لاعب حر.

وأشار العنزي إلى أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي أقرها الاتحاد، خلال اجتماعه الأخير، حفظت حقوق اللاعبين والأندية في الانتقالات، وكذلك المدربين ووكلاء اللاعبين، ومديري الاحتراف، وأضاف، تطبق اللائحة على اللاعبين الذين يشاركون في الدوري فقط، من خلال الفريق الأول «السن العام»، وليس الكؤوس.

المحترف فقط

وبين أنه في حال مشاركة اللاعبين الأقل من 21 سنة مع الفريق الأول، خلال منافسات الدوري، يجب أن يبرم لهم عقود، ومن لا يملك عقداً، لن يشارك في منافسات الدوري.

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