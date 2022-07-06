«فيفا كونكت» يمنع «تعليق اللاعبين» في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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استخدم الاتحاد السوداني لكرة القدم نظام «فيفا كونكت» الجديد لإيقاف تعليق اللاعبين في (السيستم)، وأبلغ الاتحاد السوداني لكرة القدم، جميع أندية الدوري الممتاز بتسجيل اللاعبين (هواة ومحترفين) بهذه الطريقة.

وكان الاتحاد السوداني، أقام ورشة لمندوبي الأندية لشرح نظام «فيفا كونكت»، الذي تم اعتماده مع انطلاق فترة الانتقالات التي بدأت في الأول من يونيو الجاري.

ولن يسمح النظام الجديد لأي نادٍ بتسجيل أكثر من العدد المقرر (32) لاعباً لأندية الدرجة الممتازة، وبالتالي لن يكون بإمكان أي نادٍ إضافة بيانات لاعب في «السيستم» دون أن يكون مقيداً بكشف الفريق.

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