محمد صلاح يوجه رسالة إلى البطلة الذهبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هنأ الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، مواطنته العداءة بسنت حميدة على إنجازها في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ونشرت بسنت حميدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة من محمد صلاح قال فيها: "مبروك يا بطلة، كلنا فخورين بيكي، استمري في كسر الأرقام القياسية".

وقالت بسنت حميدة، رداً على رسالة صلاح: "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم، شكراً محمد صلاح، فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".

وكانت بسنت حميدة حققت إنجازا تاريخياً بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما حصدت الميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو مسجلة 11 ثانية و10 أجزاء من الثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو بزمن 22.49 ثانية، لتجتاز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفرنسية كريستين أرون، التي سجلت 22.62 ثانية، وتضيف بسنت ثاني ذهبية لها بدورة ألعاب البحر المتوسط.

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