الهلال السوداني يستعيد أطهر الطاهر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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استعاد نادي الهلال السوداني خدمات مدافعه الأيمن أطهر الطاهر، وأوضح النادي أن اللاعب وقع على عقد مع النادي لثلاث سنوات من مقر إقامته بالقاهرة، وأنه سيعود إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة.

وخاض أطهر الطاهر تجربة احتراف مع فريق سموحة المصري في عام 2020 بعد خوضه جولات قوية مع الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، كما شارك أطهر الطاهر صاحب الـ «25» عاماً، في 25 مباراة مع فريق سموحة وسجل هدفين. ولم يشارك أطهر الطاهر في أي مباراة خلال الموسم الأخير مع سموحة، وكان الهلال قد أعلن قبل أيام عن دخوله في مفاوضات لضم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

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