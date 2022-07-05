طاقم تحكيم إسباني لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

المصدر: د ب ا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين طاقم تحكيم أسباني لإدارة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بين فيوتشر وغزل المحلة.

ويلتقي فيوتشر وغزل المحلة مساء الخميس المقبل علي استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أن المباراة سيديرها طاقم تحكيم إسباني مكون من خيسوس جيل مانزانو، ويعاونه مواطنيه أنخل نيفادو وخافيير مارتينيز، والحكم الرابع فالينتين بيزارو.

وأضاف: "يتواجد في تقنية الفيديو الحكم الإسباني اجناسيو إجليسياس ويعاونه إسيدرو دياز".

وكان فريق غزل المحلة قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح في نصف النهائي، ووصل فيوتشر لنفس الدور متخطيا عقبة إنبي.

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