ليس بشأن التدريب.. اتحاد الكرة المصري يتواصل من جديد مع كيروش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خاطب مسؤولو اتحاد الكرة المصري، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن تواصل مسؤولو اتحاد الكرة المصري مع كيروش، جاء لحضور حفل جوائز الأفضل الذي يقيمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويقيم الاتحاد الإفريقي حفل تكريم الأفضل في قارة إفريقيا ٢١ يوليو الجاري بالمغرب، وتضم قائمة المدربين المرشحين للقب الأفضل، كل من:

البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي، وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب.

وتضم القائمة أيضاً، أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، ومندالا نسيكازي مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وتوم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا، وأمير عبدو المدير الفني لمنتخب جزر القمر، وفلوران إيبينجي المدير الفني لنهضة بركان المغربي، وكامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو.

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