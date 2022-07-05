إعلامي مصري يفجر مفاجأة: النصر السعودي فاوض حارساً آخر ليس أبوجبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات موقف محمد أبوجبل حارس الزمالك المصري ومنتخب مصر غامضاً بشأن وجهته المقبلة، لاسيما أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتحوم الشكوك حول استمراره بعد تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور الذي أكد عدم حاجة ناديه لخدمات أبوجبل بعد الموسم الجاري.

وتحدث الإعلامي المصري أحمد شوبير، عن مصير محمد أبوجبل، حيث قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" المصرية: "أبوجبل بعد تألقه في منافسات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، طلب مبلغ كبير جداً من الزمالك لتجديد عقده، والزمالك كان حازماً في هذا الأمر ورفض مطالب اللاعب".



وأضاف: "الحديث عن انتقال أبوجبل للنصر السعودي غير صحيح على الإطلاق، محمد الشناوي حارس الأهلي كان مطلوباً في النصر السعودي، وبرقم كبير والشناوي عرض الأمر على إدارة الأهلي، والإدارة قالت له إن النادي في احتياج له".

وواصل: "أبوجبل في الوقت الحالي هو الذي يسعى لتجديد تعاقده مع الزمالك، ولكنه دخل في مفاوضات أيضاً مع أندية كبيرة، ويمتلك ثلاثة عروضاً على الأقل في الوقت الحالي، وعروض جيدة فيها أقل من الزمالك وبما يوازي الزمالك، والكرة الآن أصبحت في ملعب الزمالك وجيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وما سيحدده فيريرا من الناحية الفنية هو الذي سيتم".

وتطرق شوبير للحديث عن حقيقة عرض الأهلي المصري لضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك الذي ينتهي تعاقده هو الآخر مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، حيث قال: "طارق حامد مطلوب من أندية كثيرة في مصر، لكن ليس بينهم الأهلي".

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