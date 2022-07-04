اتحاد الكرة المصري يخاطب «كاف» بعد تأجيل كأس الأمم الإفريقية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسمياً إلى نظيره الإفريقي، للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن تأجيل النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتقام يناير 2024 بدلًا من يونيو 2023، بسبب ظروف الطقس الحار في كوت ديفوار، البلد المستضيف للبطولة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، طالب الاتحاد المصري من الكاف معرفة مصير الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية، في ظل احتمالات تأجيل مواعيد الجولات المتبقية من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وتقام المواجهتان يومي 19 و27 سبتمبر المقبل، في القاهرة وليلونغوي عاصمة مالاوي، على الترتيب.

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