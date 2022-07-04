من جديد.. ماليك إيفونا يعود إلى الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد الدولي الجابوني ماليك إيفونا إلى الدوري المصري من جديد، عن طريق بوابة نادي أسوان، بعدما خاض تجربة سابقة مع الأهلي المصري.

ووصل ماليك إيفونا صباح اليوم الإثنين إلى مطار أسوان، تمهيداً لإنهاء إجراءات ضمه إلى نادي أبناء جنوب الصعيد المصري.

ومن المقرر أن يكون تعاقد أسوان مع مهاجم الأهلي السابق لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر، حسب ما أكدته وسائل إعلام مصرية.

وكان في استقبال إيفونا بمطار أسوان، محمود الشيمي المشرف على فريق الكرة بنادي أسوان، وهيثم عرابي المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالنادي.

ويخضع إيفونا صاحب الـ 29 عاما لكشف طبي خلال الساعات المقبلة، ويعلن أسوان بعدها عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، ليصبح الجابوني هو أولى صفقات النادي الصعيدي.

يذكر أن أسوان نجح في العودة للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم الجديد، بجانب ناديي الداخلية وحرس الحدود.

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