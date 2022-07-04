مرتضى منصور: لاعبو مصر سيرقدون في المستشفيات بعد شهرين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلبه، بضرورة إلغاء ما تبقى من مسابقة الدوري المصري الممتاز النسخة الحالية، بعد ضمان تأهل الزمالك والأهلي إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحسم تأهل فيوتشر وبيراميدز تأهلهما إلى بطولة الكونفدرالية، مشيراً إلى أن استمرارها سيؤدي إلى دخول اللاعبين المستشفيات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي والزمالك ضمنا التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، فما الضرر من إلغاء مسابقة الدوري لإراحة كافة الفرق؟ ويبدأ الموسم الجديد في موعده".

وأضاف: "الجميع يتحدث حالياً عن إجهاد اللاعبين وتأثير ذلك على منتخب مصر، لذلك أقترح إلغاء المسابقة في الفترة الحالية".

وأتم: "في سبتمبر المقبل لن يكون هناك لاعباً سليماً في مصر، كل اللاعبين سيرقدون في المستشفيات، بسبب العند وعدم إلغاء المسابقة".

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