الهلال يكافئ دياز بتجديد عقده موسماً إضافياً

المصدر: وكالات

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‬أعلن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في وقت مبكر اليوم الاثنين، تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز لموسم إضافي.

ونشر الهلال فيديو عبر تويتر تحت عنوان "القصة مستمرة"، ويحمل لقطات للمدرب المخضرم وعلق النادي "عام إضافي".

وعاد دياز (62 عاماً) لقيادة الهلال لفترة ثانية في فبراير الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي توج مع الفريق بدوري أبطال آسيا.

وترك دياز، مدرب ريفر بليت السابق، بصمة رائعة وساهم في صعود الهلال لقمة الدوري بعد أن كان في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن الاتحاد عندما تسلم المهمة، ليحسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وسبق له تدريب الهلال بين 2016 و2018 وتوج مع "الزعيم" بلقب الدوري أيضاً.

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