النني يستعيد ذكرياته مع ناشئي المقاولون العرب

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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حرص النجم المصري الدولي، محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، على تقديم النصيحة إلى لاعبي قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، وهو النادي الذي بدأ فيه النني مسيرته مع كرة القدم.

وغادر النني إلى إنجلترا، الأحد، للانضمام إلى فريقه الإنجليزي وخوض فترة الاستعداد للموسم الجديد، وحرص اللاعب خلال تواجده في مصر على خوض بعض التدريبات في نادي المقاولون، وذلك حفاظاً على لياقته البدنية. ولبى اللاعب الدولي الدعوة لزيارة قطاع الناشئين في النادي، حرصاً منه على تشجيع المواهب الصغيرة واستعادة ذكرياته في القطاع، وتجول اللاعب بين أروقة النادي واستعاد ذكرياته مع كل ركن من أركان النادي، منذ أن كان لاعباً صغيراً في قطاع الناشئين، حيث كان يبيت هو ورفاقه في المكان المخصص للناشئين أسفل مدرجات ملعب المقاولون، كما وقف اللاعب أمام «الخزانة» الخاصة به داخل غرفة خلع الملابس، ووقف مبتسماً يتذكر ما كان يدور بينه وبين رفاقه داخل هذه الغرفة، وقتها لم يكن يتخيل أن يصبح لاعباً في أكبر أندية إنجلترا.

ووجه النني نصيحة إلى اللاعبين الناشئين وقال: «أحلم بالمستحيل بس صدق حلمك، أنا دايماً لما كنت صغير كنت بقول لنفسي هلعب في أكبر نادي في العالم وكنت مصدق ده وبتعب عشان ده، لازم تصدق اللي أنت بتحلم بيه، ولازم تصدق أنك أنت أحسن من أي حد، وربنا هيكرمك إن شاء الله».

وروى اللاعب المعاناة التي عاشها في بداياته كلاعب، وشدد على أن الأحلام لا يمكن لها أن تتحقق بدون هذه الصعوبات، مؤكداً أنه يحب فترة الناشئين في مصر رغم ما فيها من معاناة، ولفت إلى أن اللاعب المصري من أفضل لاعبي العالم، وأن الرغبة والعمل على الاستمرار في النجاح شرط تحقيق المعجزات في عالم كرة القدم.

وحرص النني على الإجابة عن تساؤلات الناشئين حيث دار حوار بين اللاعب وبين عدد من لاعبي قطاع الناشئين، وشدد على أنه مستعد لنقل أي خبرات لناشئي المقاولون، مشيراً إلى أن أهم نصائحه في هذا الشأن هو النوم الجيد وشرب المياه بكثرة مع الاهتمام بالنظام الغذائي.

ووجه أحد الناشئين سؤالاً إلى النني عن كيفية وصوله إلى العالمي، وأجاب اللاعب الدولي: «لازم تصدق نفسك وهتوصل للعالمية، ومافيش حلم مستحيل»، مؤكداً على أن نادي المقاولون من أكثر الأندية التي تمنح الناشئين فرصة للاحتراف وتهتم بهم، وهذا ما حدث معه ومع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وعبر نجم منتخب مصر عن سعادته بالتواجد في بيته، على حد قوله، لافتاً إلى أن نادي المقاولون العرب كان السبب في انضمامه إلى منتخب مصر، كما أنه خاض تجربة الاحتراف الخارجي عن طريق هذا النادي الذي يكن له كل الاحترام، وتمنى النني أن يصل المقاولون لمكانة أفضل وينافس الأندية الكبرى على البطولات.

وقال: «سعيد بوجودي كالعادة لأن الناس دي كانوا بيدربوني في النادي، الناس دي شافتني وادتني فرصة إني ألعب كرة وأثبت نفسي واحترفت من المقاولون وانضممت للمنتخب من المقاولون، النادي كله نظام واحترام، صعب تلاقي لاعب خارج عن النص في المقاولون، وتشرفت بوجودي هنا».

وقال النني: «شرف لي العودة للمقاولون وأنا تحت أمره في أي حاجة لأنني ابن النادي»، وألمح إلى تمنيه أن ينهي مشواره مع كرة القدم في ناديه القديم.

وكان النني قد أعلن تجديد تعاقده مع أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتسبب هذا التجديد في رفع قيمة الدولي المصري التسويقية، لتصل إلى 11 مليون يورو، أي ما يعادل 215 مليون جنيه مصري، ونجح النني في رفع قيمته التسويقية بواقع مليوني يورو، أي ما يعادل 39 مليون جنيه بعدما توقفت في السابق عند 9 ملايين يورو.

ووفقاً لشبكة «ترانسفير ماركت»، فقد جاء اللاعب في الترتيب 842 بين أغلى لاعبي العالم و252 في الدوري الإنجليزي الممتاز والسابع عشر في ناديه، بينما جاء في المركز الثاني بين أغلى اللاعبين المصريين، وكانت أول قيمة سوقية للنني مع نادي المقاولون العرب هي 25 ألف يورو فقط، في سبتمبر من العام 2010.

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