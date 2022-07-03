«المسابقات» الكويتية تكشف عن رزنامة مسابقات الموسمين المقبلين

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم رزنامة الموسم الجديد للاستحقاقات المحلية «الدوري، كأس ولي العهد، كأس الأمير» والتي ستنطلق 25 أغسطس المقبل، حيث أجرت اللجنة تعديلاً عن شكل الدوري الممتاز بإقامته من دورين بمشاركة 10 أندية على أن تتأهل الأندية الستة الأولى لمحلق المنافسة لتحديد بطل الدوري، بينما تتنافس الأندية الأربعة أصحاب الترتيب المتأخر من السابع إلى العاشر على البقاء، وستكون منافسات الملحق من دورين على أن تحتفظ الأندية بالنقاط التي حققتها خلال منافسات الدوري، وحدد الاتحاد مكافأة بطل الدوري بـ 100 ألف دينار كويتي بجانب حافز التأهل للملحق حسب ترتيب الفريق. وسيكون دوري الدرجة الأولى بمشاركة 5 أندية بإقامة أربعة أدوار يتأهل الأول والثاني إلى الدوري الممتاز وسيحدد مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقبل مكافأة الفرق المتأهلة.

السوبر

كما حددت لجنة المسابقات 6 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة كأس السوبر بين الكويت بطل الدوري في النسخة الأخيرة وكاظمة بطل كأس الأمير في المباراة التي ستقام على استاد جابر الدولي، وأبقت تسجيل اللاعبين والمحترفين كما هو دون تغيير من خلال تحديد عدد 5 محترفين لكل نادٍ، كما كان الموسم الماضي 2 لاعبين غير كويتيين وعدد مفتوح من غير محددي الجنسية على أن تكون قائمة الفريق 30 لاعباً.

الكؤوس

وستقام منافسات كأس ولي العهد وكأس الأمير بنظام الموسم الماضي نفسه من خلال مجموعتين بخروج المغلوب على أن يكون النادي العربي على رأس المجموعة الأولى لكأس ولي العهد كونه بطل النسخة الأخيرة، بينما سيكون الكويت على رأس المجموعة الثانية كبطل للنسخة الأخيرة للدوري وستنطلق المنافسات يوم 18 أكتوبر، والأمر نفسه بالنسبة لكأس الأمير بتواجد كاظمة على رأس المجموعة الأولى التي ستضم 7 أندية والكويت على رأس المجموعة الثانية بتواجد 8 أندية، وستطلق المنافسات يوم 23 يناير المقبل بخروج المغلوب.

موسم 2024

وكشفت لجنة المسابقات عن شكل المسابقات خلال موسم 2023 – 2024 بالاعتماد على ترتيب الفرق خلال منافسات الدوري في الموسم الجديد، حيث سيقام كأس السوبر الكويتي بمشاركة أربعة أندية بدلاً من اثنين وسيجمع بطل الدوري والوصيف وبطل كأس الأمير وكاس ولي العهد.

وقامت اللجنة بتغير شكل منافسات كأس ولي العهد وبإقامتها من ثلاث مجموعات يتأهل أبطال تلك المجموعات للدور قبل النهائي بالإضافة إلى أفضل ثاني في المجموعات الثلاث، بينما ستقام بطولة كأس الأمير بتوزيع الأندية من 1 إلى 15 وسيتم تسكينهم في جدول مرقم مسبقاً لتحديد المواجهات المباشرة.

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