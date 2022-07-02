شكرٌ عراقي لاتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: دبي-علي شدهان

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وجه عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على موقف الإمارات الأخوي الداعم بقوة لاحتضان العراق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25 في البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.

دعم الإمارات

وكشف درجال النقاب عن أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، اتصل به، مبديا تقديم الإمارات الدعم والمساندة بشتى المجالات بهدف إنجاح إقامة "خليجي25" في العراق.

عزم العراق

ولفت درجال إلى أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أبدى استعداد اتحاد كرة القدم الإماراتي، تقديم ونقل الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع، والتي من شأنها أن تبين الوجهَ الحقيقي لبطولة استثنائية يعزم العراق، حكومة وشعبا، على إظهارها إلى العالم، لتكون رسالة محبة إلى إخوته أبناء الخليج العربي في بلدهم الثاني العراق.

رؤساء الاتحادات

كما أثنى درجال، على مواقف رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات الخليجية الشقيقة، وإصرارهم على إقامة "خليجي25" في العراق، وحرصهم الأخوي على تأكيد حق العراق باحتضان البطولة مطلع 2023.

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