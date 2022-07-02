«عدم التنسيق» يثير أزمة تكريم النجوم في مصر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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شهد الشارع الرياضي المصري أزمة بسبب تجاهل تكريم النجوم، ممن حققوا إنجازات مع أنديتهم الأوروبية، غير أن وزارة الرياضة في مصر، سعت إلى تدارك الأمر، لتؤكد حرصها على تكريم الأبطال، حتى وإن لم يأتِ هذا التكريم في وقته المناسب.

وكان لاعب منتخب مصر لكرة اليد، علي زين، المنتقل حديثاً إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني، بطل آخر هذه الأزمات، واعترض على تجاهل تكريمه، بعد الإنجازات التي حققها مع ناديه السابق، برشلونة الإسباني، أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأبدى زين امتعاضه من عدم استقباله في مطار القاهرة عقب قدومه إلى مصر، وقال عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطلاً مصرياً فائزاً بدوري أبطال أوروبا، ثم يتم تجاهلك تجاهلاً تاماً ولا تجد من يستقبلك في المطار، برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي».

«تغريدة»

وتركت تلك التغريدة صدى واسعاً، ما دفع محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة للرد، قائلاً: «أشرف صبحي وزير الرياضة تواصل على الفور مع علي زين، ونقل له اعتزاز وفخر الدولة المصرية بما يقدمه من إنجازات وبقيمته كلاعب ورياضي كبير، وأكد له أنه سيقيم له حفل تكريم كبيراً على إنجازاته مع برشلونة هذا الموسم». وأضاف: «ما حدث كان سوء تنسيق، حيث إن ما وصل لنا كان بأن علي زين سيسافر إلى الجزائر مباشرة من أوروبا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ولن يعود إلى مصر أولاً».

وبالفعل قام وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بتكريم نجم منتخب مصر على هامش المؤتمر الشبابي الثاني، ووجه صبحي رسالة إلى علي زين قائلاً: «أنت سفير لمصر في أوروبا، ليس رياضياً فقط، ولكن لكل الشباب».

وقال أشرف صبحي: بسبب عدم التنسيق حضر علي ولم يجد أحداً في استقباله، نقول له من حقك أن تحزن ونحن نعتذر لك، ونشكرك على إنجازك، فيما أبدى اللاعب سعادته بالتكريم، لافتاً إلى أن علم مصر كان معه طوال الموسم وأنه كان واثقاً من الفوز في نهائي دوري الأبطال لذلك أحضره معي لرفعه عند استلام الكأس.

ولم يتوقف تكريم زين عند ذلك، بل أهدى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، درع اللجنة إلى اللاعب، وذلك عند انضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً في الجزائر، وتنتهي في 5 من يوليو المقبل.

«درع»

وحرص حطب على استقبال علي زين في مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران، وسلمه درع اللجنة الأولمبية لتكريمه بعد ما حققه اللاعب المصري مع فريق برشلونة، وقال حطب: إن علي زين شرف الرياضة المصرية وكان سفيراً لمصر بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وشدد على حرص اللجنة الأولمبية على تكريم كل الأبطال وتشجيعهم لمزيد من الانتصارات.

وكانت أزمة تجاهل تكريم النجوم ظهرت بسبب محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تجاهل مسؤولو الرياضة في مصر استقبال اللاعب في مطار القاهرة، وتكريمه بعد موسم متميز له مع ناديه الإنجليزي وتحقيق لقب هداف الدوري، والفوز بجائزة صاحب أفضل صانع ألعاب، وما بين أزمة صلاح وعلي زين، جاء تبرير وزارة الرياضة المصرية واحدا، وهو «عدم التنسيق».

وطالبت أصوات بتكريم اللاعب على غرار ما حدث مع اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، لاعب توتنهام الإنجليزي، والذي تقاسم مع صلاح جائزة هداف الدوري، والذي لقي استقبالاً ضخماً عند عودته إلى بلاده عقب نهاية الموسم الكروي، كما منحه رئيس كوريا الجنوبية أعلى وسام رياضي في البلاد، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بالمشاركة مع صلاح.

«تدارك الخطأ»

وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم في مصر تداركا الأمر، لاحقاً، وتم تكريم محمد صلاح قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم صلاح موسماً متميزاً مع ناديه ليفربول، وأسهم بقوة في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وحصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب في الموسم، وهذه المرة الثالثة التي ينال فيها الحذاء الذهبي.

لكن لحظة التكريم وتوقيته زادا الجدل، حيث خرجت أصوات تؤكد أن التكريم جاء متأخراً، وكان يجب استقبال صلاح في المطار لحظة وصوله، واشتعلت موجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كأس التكريم التي حصل عليها صلاح، إذ إن تصميمه يشبه تصميم هدية أحد البرامج الشهيرة التي تختص في المسابقات والمعلومات العامة.

كما لاقت القلادة الفرعونية التي تم منحها للاعب، أيضاً سخرية كبيرة من المتابعين، وقال البعض: «إن ثمنها 27 جنيهاً». وجاء الرد من الوزير أشرف صبحي، حيث أكد أن التكريم لم يتأخر، بل كان مخططاً له مع أولى مباريات منتخب مصر بعد نهاية الموسم، فيما قال جمال علام إنه كان من الصعب تنظيم استقبال جماهيري لصلاح.

ويرى نقاد ومحللون أن تكريم النجوم لا بد وأن يكون على الإنجازات التي يحققها الرياضيون لصالح بلادهم، وليس على الإنجازات الشخصية للاعب، لذا كان وزير الشباب والرياضة المصري، حريصاً على استقبال أبطال مصر عند عودتهم إلى بلادهم، بعد تحقيق الإنجازات الدولية، سواء في دورة الألعاب الأولمبية أو البطولات الدولية والقارية.

ويعتبر البعض أن محمد صلاح حالة استثنائية تستحق التكريم، حتى وإن كانت كل إنجازاته شخصيه لنفسه أو لصالح ناديه الإنجليزي، لكنه واحد من أفضل من أنجبتهم الكرة المصرية، بل إن ما حققه يمنحه لقب الأفضل على الإطلاق، حيث أسهم في حصول ناديه على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى حصوله على لقب أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، ووصوله إلى قائمة أفضل لاعب في العالم، وهي الجائزة التي ينتظر الحصول عليها فيما بعد.

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