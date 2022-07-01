بعد فشل الأهلي والزمالك في الحصول على خدماته..تعرف على وجهة عمر السومة المقبلة

المصدر: البيان

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يعتزم أهلي جدة التخلص من نجم فريقه اللاعب السوري عمر السومة بسب راتبه المرتفع، في ظل الأزمة المالية التى يمر بها النادي بعد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى السعودي إذ سيخسر الأهلي 78 مليون ريال سعودي.

وكان الأهلي والزمالك بالإضافة إلى القادسية الكويتي والريان القطري قد دخلوا في مفاوضات لضم النجم السوري الذي حسم وجهته المقبلة بالانضمام إلى القادسية الكويتي، وفقاً لصحيفة المواطن السعودية، نقلا عن برنامج الديربي السعودي.

وكان أهلي جدة هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين.

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