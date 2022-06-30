الفتح السعودي يتعاقد مع الحارس الدولي رينه

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم تعاقده مع حارس مرمى ألبورغ الدنماركي الدولي السويدي جاكوب رينه لمدة موسمين في صفة انتقال حر.

وساهم رينه في إنهاء فريقه موسم 2021-2022 في المركز الرابع، كما توج بجائزة أفضل حارس في الدوري الدنماركي عام 2021.

ودافع رينه البالغ من العمر 28 عاما عن الوان ألبورغ منذ أغسطس 2016 وخاض معه 167 مباراة كأكثر اللاعبين الأجانب خوضا للمباريات في تاريخ النادي. لعب قبلها لموسم واحد مع لاغانتواز البلجيكي (2016-2017).

وكان رينه، المتوج مع منتخب بلاده تحت 21 عاما بلقب بطولة أوروبا عام 2015، محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والخليجية بعد انتهاء عقده مع النادي الدنماركي.

وأنهى الفتح موسمه في المركز الثامن، علما أنه توج باللقب مرة واحدة في تاريخه وكانت موسم 2012-2013.

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