قيمة الدوري السعودي تفقد 25 مليون يورو بعد هبوط الأهلي

المصدر: البيان

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فقد الدوري السعودي للمحترفين 25 مليون يورو "ما يعادل 98 مليون ريال سعودي" من قيمته السوقية بعد هبوط الأهلي رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، عقب تواجده في المرتبة الـ 15 "قبل الأخير" برصيد 32 نقطة فقط.

ويتواجد الدوري السعودي في صدارة قائمة أغلى المسابقات بقارة آسيا وفقا للعربية نت بقيمة سوقية بلغت "331 مليون يورو"، وبفارق 41 مليون يورو عن الدوري الياباني المتواجد ثانيا، وتحتل مسابقة الدوري الإماراتي المركز الثالث بـ 216 مليون يورو.

ويعد أهلي جدة خامس أغلى نادٍ من ناحية القيمة السوقية بالدوري في الموسم المنصرم "25 مليون يورو"، بعد الهلال المتواجد أولا بـ(60.78 مليون يورو)، وثانيا النصر (53.15 مليون يورو)، وفي المركز الثالث الاتحاد (28.73 مليون يورو)، ثم الشباب رابعا (25.83 مليون يورو).

كما يتواجد الأهلي في المركز العاشر بقائمة أغلى الأندية في قارة آسيا، ويعتبر الدولي المقدوني إزغان أليوسكي صاحب القيمة الأعلى في الفريق (7.50 مليون يورو)، وثانيا عبدالرحمن غريب (3 ملايين يورو)، ثم السان نداو (2.70 مليون يورو) المعار إلى أنطاليا سبور التركي.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، يوم الاثنين الماضي، بعدما تعرض إلى 10 هزائم بجانب 14 مباراة تعادل فيها الفريق، وفوزه في 6 مناسبات خلال 30 لقاء بالدوري.

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