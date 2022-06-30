الاتفاق السعودي يحسم مصير كارتيرون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم نادي الاتفاق السعودي، مصير مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تعاقد معه مارس الماضي حتى نهاية منافسات الموسم المنقضي.

وأصدر الاتفاق بيانا رسمياً عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله استمرار كارتيرون مع النادي حتى نهاية موسم 2023، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق فنياً بعدما نجح في قيادة فارس الدهناء للبقاء بدوري المحترفين السعودي.

وقاد كارتيرون الاتفاق في 8 مباريات بالدوري السعودي خلال الموسم المنقضي، حقق الفوز في 3 مباريات منها، وتعادل مباراتين، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو الاتفاق تحت قيادته 14 هدفاً واستقبلت شباكه 11 هدفاً، وأنهى الفريق السعودي منافسات الدوري بالمركز الحادي عشر جامعاً 34 نقطة.

ويستأنف الاتفاق تدريباته 15 يوليو المقبل، حيث يبدأ الفريق السعودي المرحلة الأولى من التحضير للموسم الجديد في الدمام، على أن يقيم بعدها معسكر خارجي سيتم تحديده مكانه في وقت لاحق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز