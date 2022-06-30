الحكم بحبس نجم منتخب مصر السابق 3 سنوات

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد في القضية رقم 9833 لسنه 2022.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية تقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد تتمثل قيمتها في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وجدير بالذكر أن الفندق قد أقام أيضا دعوى لتحصيل مبالغ وشيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق وتخطت حاجز المليون جنيه.

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