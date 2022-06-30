الكاظمي يبارك استضافة العراق «خليجي 25»

المصدر: دبي - علي شدهان

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بارك مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، استضافة العراق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25 خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 في مدينة البصرة جنوب بلاد ما بين النهرين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي مع عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مهنئاً بإقامة الحدث الكروي الكبير في العراق.

وأكد الكاظمي على أن الجهود التي بذلت قد أثمرت عن إقامة "خليجي 25" في البصرة، مبدياً ثقته الكبيرة بمقدرة العراق على تنظيم نسخة مميزة، وإظهار البطولة بأفضل صورة.

وشدد الكاظمي على أن الحكومة العراقية عازمة على دعم الاستضافة بالشكل الذي يجعلها نسخة استثنائية.

ولفت الكاظمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال، سيعمل على إنجاح البطولة بعد توفير جميع مستلزمات النجاح، وإظهار البطولة بأبهى صورة.

من جانبه، قدم عدنان درجال، الشكر إلى الكاظمي على دعمه المستمر لمساعي اتحاد الكرة العراقي في استضافة البطولة.

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