رسمياً.. الأهلي المصري يُعلن عن مدربه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الأهلي المصري تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، لتولي تدريب الفريق الأول خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأصدر الأهلي بيانا رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله تعاقده مع سواريس لمدة عامين، وما تبقى من الموسم الحالي.

ووصل سواريس القاهرة أمس الأربعاء، للاجتماع مع مسؤولي الأهلي وإنهاء إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع رئيس النادي محمود الخطيب، حضرها ياسين منصور رئيس شركة الكرة، وتم الاتفاق خلالها على كافة الأمور التعاقدية.

ومن المقرر أن يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه مديراً للكرة، بينما سيكون الجهاز المعاون لسواريس مكون من ماوريسيو فاش مدرباً، سامي قمصان مدرباً، راؤول فاريا مطوراً للأداء، لويس بيريرا محللاً لأداء الفرق المنافسة، بيدرو جيميرايش مخططاً للأحمال، إدواردو لوبو مدرباً لحراس المرمى.

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أسابيع إنهاء التعاقد مع بيتسو موسيماني، بناءً على رغبة الأخير.

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