بن شرقي يقترب من الدوري القطري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يصل الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام، تمهيداً للانضمام إلى إحدى الفرق بالدوري القطري، وذلك بحسب ما أعلنته قناة "الكأس" القطرية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الكأس" القطرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة مكتوب بها: "اللاعب المغربي أشرف بن شرقي يقترب من اللعب في دورينا ويصل الدوحة خلال أيام لحسم التعاقد".

وشارك بن شرقي مع الزمالك في مباراة الأبيض الأخيرة بالدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، وصنع خلالها هدفاً.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق، رحيل بن شرقي عن ناديه في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، مؤكداً أن اللاعب المغربي اقترب من اللعب بالدوري القطري أو التركي رافضاً الاستمرار بمصر.

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