بسبب مهاجم منتخب مصر.. ميدو يتعهد بالاعتذار ودفع مليون جنيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعهد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك المصري السابق، بالاعتذار لمهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك المعار إلى صفوف سموحة مروان حمدي، في حالة واحدة.

وكان ميدو هاجم مروان حمدي من قبل خلال فترة انضمام اللاعب إلى صفوف منتخب مصر في بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية بسبب مستواه المتراجع، قبل أن يعود اللاعب للتألق في بطولة الدوري المصري ويصبح هدافاً للمسابقة بالتساوي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وقال "ميدو" خلال برنامجه "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة "المحور" الفضائية: "بعتذر لمروان حمدي، وهذا الاعتذار ليس بسبب تألقه أمام الأهلي وإحرازه هدفين".

وتابع: "لابد من إعطاء مروان حمدي حقه، أقسم بالله إنه إذا عاد إلى صفوف الزمالك ولعب بنفس المستوى، سأقوم باستئجار لوحة إعلانية على طريق المحور وأطبع عليها اعتذاري له، حتى إذا كلفني الأمر دفع مليون جنيه".

وحقق فريق سموحة المصري مفاجأة كبيرة بعدما فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ونجح مروان حمدي في إحراز هدفين من ثلاثية سموحة في شباك الأهلي، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بالمناصفة مع أحمد سيد "زيزو"، برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

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