رسمياً..السوبر المصري في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد إقامة مباراة كأس السوبر المصري بأبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر المقبل، حيث تقام بين بطلي الدوري والكأس.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام والذي أعلن العديد من القرارت أبرزها الموافقة على تعيين الانجليزي مارك كلاتينبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام.

كما تمت الموافقة على اعتبار نتائج الدور الأول لبطولة الدوري لهذا الموسم معيارا لاختيار الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية، حيث يتم الإعلان عنها بعد نهاية مباريات الدور الأول يوم 6 يوليو المقبل.

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