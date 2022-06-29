خالد بخيت مدرباً للهلال السوداني ورحيل موتا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

عجل تعادل الهلال السلبي أمام فريق حي العرب بورتسودان، ضمن مباريات الدوري الممتاز، ومواصلته لنزيف النقاط، بإقالة المدرب البرتغالي جواو موتا، وتم تعيين المدرب الوطني خالد بخيت مديراً فنياً حتى نهاية الموسم، يعاونه الإسباني دانيل خمينيز، وشملت الإقالة مساعد المدرب ماتيوش، ومحلل الأداء فابيو، وأمن القرار على استمرار مدرب الأحمال ومدرب الحراس.

وخسر الهلال النقطة الخامسة في آخر مباراتين دوريتين، بالخسارة أمام المريخ، والتعادل أمام حي العرب، ليتقلص الفارق بين الهلال المتصدر لمنافسة الدوري الممتاز، ومطارده المريخ إلى ثلاث نقاط. كما صدر قرار بتعيين عبد المهيمن الأمين مديراً للكرة. وسبق أن وصل الهلال لاتفاق مع موتا، بإنهاء خدماته بالتراضي، في الخامس من يوليو المقبل، إلا أن سوء النتائج وضعف الأداء، عجلا برحيله، وفقاً للقرار الصادر من إدارة النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز