ويجان الإنجليزي يهتم بضم حارس منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى نادي ويجان الإنجليزي، اهتمامه بضم حارس منتخب مصر ونادي إنبي محمود جاد.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن نادي إنبي المصري تلقى استفسارا من نظيره ويجان حول إمكانية التفاوض لضم الحارس الشاب صاحب الـ 23 عاما.

ولم يشارك محمود جاد مع منتخب مصر في أي مباراة رسمية، لكنه تواجد مع الفراعنة في كل المعسكرات الرسمية خلال الآونة الأخيرة.

وشارك جادة مع إنبي في 85 مباراة، وتلقت شباكه 94 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه 26 مباراة.

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (Championship) بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية (League One) الموسم الماضي.

وسبق لويجان ضم لاعب منتخب مصر السابق عمرو زكي موسم 2009/2008، كما لعب بين صفوف النادي الإنجليزي الحارس العماني علي الحبسي خلال الفترة من 2010 وحتى 2015.

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