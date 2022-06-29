لاعب الزمالك يتعرض لإصابة خطيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي الزمالك المصري، إصابة لاعبه الشاب سيف فاروق جعفر بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

وأكد طبيب الزمالك محمد أسامة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أن نتيجة الأشعة أثبتت إصابة سيف فاروق جعفر بكسر في المشطية الرابعة للذراع، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي قام بعمل جبيرة للاعب.

وشدد أسامة أنه على ضوء الجبيرة سيتم تحديد مدى حاجة اللاعب للعلاج التحفظي، أو اللجوء لتدخل جراحي من خلال تثبيت الكسر بواسطة المسامير أو الشرائح.

يذكر أن الإصابة التي تعرض لها سيف فاروق جعفر، جاءت خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا أمس في بطولة الدوري المصري، التي انتهت لصالح الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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