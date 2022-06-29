استغلالا لهبوطه.. النصر السعودي يحصل على توقيع نجم الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصل مسؤولو النصر السعودي، على توقيع المقدوني إزغان أليوسكي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة.

وبحسب صحيفة "الشبابية" السعودية، فإن إدارة النصر توصلت لاتفاق مع أليوسكي بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده بالتراضي مع الأهلي، عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وانضم أليوسكي إلى صفوف الأهلي صيف 2021، قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وسجل معه 6 أهداف، وصنع 9 أهداف أخرى، خلال 30 مباراة رسمية خاضها مع الراقي في كافة المسابقات.

وأعلن النصر خلال الساعات الماضية تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة العالمي بداية من الموسم المقبل، وأكدت تقارير سعودية أن الأخير يفضل التعاقد مع الإيفواري غيسلان كونان عن ضم إزغان أليوسكي.

وودع الأهلي دوري المحترفين السعودي، لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 32 نقطة، فيما اختتم النصر موسمه بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة، ولكن هذا المركز ضمن للعالمي المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر السعودي بنظامها الجديد، الذي يضم أربعة أندية هي الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.

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