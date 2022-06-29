الزمالك يكشف مصير طارق حامد وأبوجبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك المصري، موقف ثنائي الفريق القاهري طارق حامد ومحمد أبوجبل.

وأكد أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية، أن الثنائي سيرحل عن الزمالك بمجرد انتهاء تعاقده الموسم الجاري، حيث قال: "طارق حامد استمر 50 يوماً خارج مصر ثم عاد مرة أخرى، ويتم التحقيق معه وأبوجبل حالياً، لمعرفة سبب غيابهما والإصابات الغير مبررة التي يتحدثان عنها".

وأضاف: "طارق حامد وأبوجبل لن يستمران مع الزمالك، حتى لو مجانا".

ومن جهة أخرى، تحدث أمير مرتضى عن موقف المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك، الذي أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عن رحيله، حيث قال: "مباراة سيراميكا كليوباترا لن تكون الأخيرة لبن شرقي مع الزمالك، سيكمل عقده مع الفريق حتى نهاية أغسطس، وهذه كانت رغبته".

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/3 مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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