الهلال البطل التاريخي للدوري السعودي.. الأعلى قيمة سوقية بـ60 مليون يورو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع فوزه بلقب جديد في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين رفع /الهلال/ رصيده من الألقاب في مختلف البطولات إلى 65 لقبا وعزز رقمه القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الدوري السعودي.

فقد توج /الهلال/ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021 / 2022، والذي أسدل الستار على منافساته مساء أمس "الإثنين"، ليحقق اللقب للموسم الثالث على التوالي والـ18 في تاريخه ويعزز صدارته لقائمة أكثر الأندية السعودية تتويجا بلقب المسابقة على مدار تاريخها.

و حسم الهلال اللقب بفوزه 2-1 على الفيصلي مساء أمس في الجولة الأخيرة للمسابقة والتي شهدت هبوط الفيصلي لدوري الدرجة الأولى.

و رفع الهلال رصيده في صدارة جدول المسابقة إلى 67 نقطة، متقدما على اتحاد جدة بفارق نقطتين إثر تعادل الأخير مع الباطن سلبيا بالجولة نفسها.

و بهذا رفع الهلال رصيده إلى 65 لقبا في مختلف البطولات قبل أقل من 4 شهور على احتفاله بمرور 65 عاما على تأسيسه في 16 أكتوبر 1957.

و يتسم اللقب هذه المرة بطابع مثير بعدما كان بعيدا عن متناول الهلال قبل 10 جولات فقط من نهاية المسابقة، وكان الفريق متأخرا بفارق 16 نقطة عن الاتحاد الذي كان يعتلي الصدارة في الجولة الـ20.

و أكد الهلال أن مكانته لم تأت من فراغ و نجح في إثبات جدارته و صدارته للفرق السعودية في قائمة الأعلى قيمة سوقية وبفارق واضح.

و أوضحت إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق أن الهلال الذي بات ثالث فريق يحقق لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي بعد الشباب والاتحاد يتصدر قائمة أعلى فرق الدوري السعودي قيمة سوقية بقيمة إجمالية تبلغ 60.45 مليون يورو ومن بين أعلى الأندية العربية من حيث القيمة السوقية.

يأتي فريق النصر ثانيا في القائمة بقيمة تبلغ 55.73 مليون يورو علما بأنه احتل المركز الثالث في الدوري هذا الموسم، فيما يحتل اتحاد جدة، وصيف بطل الدوري المركز الثالث في القائمة بقيمة سوقية تبلغ 32.50 مليون يورو.

والمفاجأة كانت في المركز الرابع بالقائمة و الذي احتله فريق أهلي جدة، أحد أقطاب الدوري السعودي، والذي هبط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه رغم أن قيمته السوقية تبلغ 26.50 مليون يورو.. وفي المركز الخامس حل فريق الشباب 25.80 مليون يورو والذي أنهى مسابقة الدوري في المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز