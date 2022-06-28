موسيماني يكشف سر سعادته بعد الرحيل عن الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق، على قرار رحيله من النادي القاهري خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه يشعر حالياً بسعادة كبيرة.

وقال موسيماني في تصريحات لإذاعة "Kaya FM" الجنوب إفريقية: "كان قرارا صعباً للغاية".

وتابع: "غادرت طواعية بالطبع، كانت صدمة للجميع في الأهلي، لكنني شعرت أن الوقت قد حان للمغادرة، لقد جددت عقدي العام الماضي، اعتقدت أنني سأبقى لفترة أطول".

وأضاف: "في بعض الأحيان تشعر أن كل شيء يسير على ما يرام، ولكن في بعض الأحيان عليك التراجع، المدربين الكبار فعلو ذلك مثل بيب جوارديولا، وكارلو أنشيلوتي، وكذلك زين الدين زيدان، الذي فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يدرب الآن".

وأتم موسيماني تصريحاته، قائلاً: "سعادتي تكمن في حصولي على قسط من الراحة، في الاستيقاظ الحادية عشر صباحا، سعيداً لأنني لست مسؤولاً أمام أي شخص في هذا الوقت، سأعود إلى التدريب عندما أشعر أنني أريد العودة".

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