أول قرار من رئيس الأهلي السعودي بعد هبوط فريقه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي، قرارا حاسماً بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى وتوديع دوري المحترفين، لأول مرة في تاريخه.

وبحسب برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج، فإن النفيعي قرر تقديم استقالته إلى وزارة الرياضة السعودية، وقد يتم الإعلان عن القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعادل الأهلي مع الشباب سلبياً، في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين، في ختام منافسات الدوري السعودي، ليتنازل لاعبو الراقي عن الفرصة الأخيرة للبقاء بدوري الكبار، حيث احتاج الفريق الأهلاوي للفوز على الشباب للبقاء والاستمرار بدوري المحترفين، إلا أنه فشل في هز شباك الضيوف على مدار 90 دقيقة.

وأنهى الأهلي منافسات الدوري السعودي 2023/2022 بالمركز قبل الأخير، برصيد 32 نقطة فقط، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى مع الحزم صاحب المركز الأخير، والفيصلي صاحب المركز الرابع عشر.

وغادر النفيعي مباراة الأهلي أمام الشباب في الدقائق الأخيرة دون انتظار صافرة نهاية اللقاء، وهو ما اعتبرته الجماهير الأهلاوية هروب من الموقف لعدم الدخول في أي صدام معها.

وصبت جماهير الأهلي غضبها على مجلس إدارة النادي واللاعبين بعد هبوط الفريق، وطالبوهم بالرحيل بعد الصدمة الكبيرة التي عاشوها بالأمس.

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