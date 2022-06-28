خطوة جديدة تقرب سواريس من تدريب الأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي جيل فيسنتي البرتغالي، فسخ التعاقد مع مدربه ريكاردو سواريس، المنتظر توليه القيادة الفنية للأهلي المصري.

وأكد النادي البرتغالي في بيان رسمي أنه تم فسخ العقد مع سواريس، مشيداً بالفترة التي قضاها المدرب البرتغالي مع النادي والتطوير الذي أحدثه، ومؤكداً في بيانه أن اسمه سيخلد في تاريخ النادي.

وتابع البيان: "تم فسخ التعاقد أيضاً مع ماوريسيو فاز، وراؤول فاريا، وباولو لوبو، وبيدرو غيماريش مساعدين المدرب ليرحلوا معه، متمنين التوفيق للجميع في خطوتهم المقبلة".

وبحسب تقارير مصرية وبرتغالية، فإن الأهلي أنهى الاتفاق مع سواريس لتدريب الفريق القاهري خلال الفترة الحالية، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل مؤخراً عن القيادة الفنية للأهلي.

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