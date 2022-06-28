مدرب مصر السابق يطلق تصريحات نارية ويؤكد: ندمت على التعامل بأدب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق مدرب منتخب مصر السابق حسام البدري، تصريحات نارية تجاه اتحاد الكرة المصري، مؤكداً ندمه على تعامله بأدب خلال الفترة التي رحل خلالها عن تدريب المنتخب المصري، ودافع البدري عن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل بعد خوض مباراتين رسميتين فقط.

وأكد البدري في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" المصرية، أن إيهاب جلال تعرض للظلم خلال الفترة التي تولى فيها تدريب منتخب مصر، حيث قال: "إيهاب جلال تعرض للظلم مع منتخب مصر، ولكني لابد أن أعاتبه أيضاً، لأنه كان يجب أن يدرس أبعاد العرض المقدم له، قبل الموافقة على تدريب منتخب مصر".

وأضاف: "العتاب الوحيد على إيهاب جلال أنه لم يتخذ وقتاً كافياً لدراسة العرض المُقدم له في هذا الوقت بالتحديد وفي تلك الظروف، ولكنه بالطبع تعرض للظلم".

وواصل: "منتخب مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة، ولكن قبل أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي لابد من إصلاح البيئة لتكون صالحة، من حيث المواعيد والأمور التنظيمية وكل شيء بالمعنى الحرفي".

وعن مدرب منتخب مصر القادم، ومعايير الاختيار بالنسبة له، قال البدري: "لابد أن يمتلك خبرات قارية، فالمنتخب يختلف تماما عن الأندية، من حيث الفترات الزمنية التي تشهد معسكرات طويلة، وكذلك البطولات المُجمعة لذلك الخبرات القارية معيار مهم في اختيار مدرب منتخب مصر".

وشدد البدري على أنه لو عاد به الزمن في فترة قيادته منتخب مصر سيواجه الرأي العام بالظروف الصعبة التي عمل فيها مع اتحاد الكرة المصري، الذي كان يرأسه وقتها أحمد مجاهد، حيث قال: "لو عاد بي الزمن، سأواجه الرأي العام بالظروف الصعبة التي عشتها، والأجواء التي عانيت بسببها في عملي".

وأردف: "أرى أنني تعاملت ببعض من الأدب خلال فترة قيادتي لمنتخب مصر، ولم أكشف عن الظروف الصعبة التي واجهتها، ولو كان مُتوفر لي بيئة صالحة للعمل كان الجمهور سيرى النتائج والأداء".

وعن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قال البدري: "صلاح لاعب ملتزم لم يتدخل في التشكيل أو الخطة كما ردد البعض، محمد صلاح مهم للغاية خلال تلك الفترة، فترة بناء منتخب مصر، لابد أن يفيد من حوله من لاعبين صغار يستفيدون من صلاح ويحصلون على الثقة منه، صلاح نجم كبير ومن أفضل اللاعبين".

وتابع: "وارد جداً إن المدرب يستمع إلى اللاعب خاصة لو لاعب كبير، لكن لم يحدث عندما كنت مدرباً لمنتخب مصر، وصلاح لم يتدخل في أي شيء".

وعلق البدري على رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الأهلي المصري، بعد تحقيقه للقبي دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، حيث قال: "صراحة استحالة أن انتقد أي مدرب، لو كنت أعمل في ستوديو تحليلي كنت سأقول بالطبع على بعض الأخطاء، ولكن في الوقت الحالي استحالة أقوم بانتقاد أي مدرب".

وأتم: "يمكن استخدام السوشيال ميديا في بعض الأوقات لتوجيه رسالة خاصة بأسلوب معين، ودرجة تأثير المدرب على اللاعبين تكون فارقة، التعامل مع الجماهير أيضاً يتطلب إلى ذكاء خاص، وكذلك الانفعالات خلال المباريات، كل هذه الأمور تساهم في نجاح أي مدرب أو فشله".

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