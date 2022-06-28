بكاء وصدمة.. رد فعل جماهير الأهلي السعودي بعد هبوط فريقها (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سيطرت حالة من الصدمة الكبيرة على جماهير أهلي جدة السعودي، بعد هبوط فريقها إلى دوري الدرجة الأولى، ليودع الراقي دوري الكبار لأول مرة في تاريخه.

وتعادل الأهلي مع الشباب سلبياً، في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين، في ختام منافسات الدوري السعودي، ليتنازل لاعبو الراقي عن الفرصة الأخيرة للبقاء بدوري الكبار، حيث احتاج الفريق الأهلاوي للفوز على الشباب للبقاء والاستمرار بدوري المحترفين، إلا أنه فشل في هز شباك الضيوف على مدار 90 دقيقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجماهير أهلي جدة بعد نهاية المباراة، التي ظهر عليها حالة شديدة من الحزن نتيجة هبوط فريقها، ودخلت بعضها في نوبة بكاء معربة عن أسفها الشديد بسبب الحال الذي وصلت له قلعة الكؤوس.

وأنهى الأهلي منافسات الدوري السعودي 2023/2022 بالمركز قبل الأخير، برصيد 32 نقطة فقط، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى مع الحزم صاحب المركز الأخير، والفيصلي صاحب المركز الرابع عشر.

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