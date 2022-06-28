تصريح صادم من رئيس الشباب بعد هبوط الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان، على هبوط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى بعد تعادله مع فريقه سلبياً، بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي، ليودع الراقي دوري الكبار بعد 48 عاما.

وقال خالد البلطان في تصريحات لصحفية "الشرق الأوسط" السعودية: "نجحت بيدي في دفن مقولة الأربعة الكبار بالدوري السعودي، بعد هبوط الأهلي".

وأكمل: "في ملعب الملز قبرت بيدي هذه المقولة، التي كرسها الإعلام الرياضي أكثر من 50 عاما، ظل يردد أن القمة محدودة والقمة مغلقة بسياج ولا يدخلها إلا هؤلاء الأربعة، وأنا اليوم دفنتها".

وواصل: "هذه المقولة ماتت وانتهت، الإعلام وضع أربعة أندية وأطلق عليها الكبار، وكأن القمة ممنوع الاقتراب منها، القمة في الرياضة لمن تعب ولمن اجتهد، لا يوجد كبار في الرياضة".

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