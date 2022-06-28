الزمالك يعلن رحيل بن شرقي

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأبيض، لن يستمر مع الزمالك بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، هل تريدون أن يكون ناديكم ذليلا، هل ترغبون أن يقبل النادي يد لاعب لتجديد عقده؟".

وتابع: "كان من المفترض أن تقوم اللجنة السابقة، التي كانت تدير شؤون النادي، بتجديد عقد بن شرقي، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن اللجنة السابقة لم توقع مع اللاعب، ومجلس الإدارة اجتمع معه بالأمس واللاعب أكد أنه يرفض الاستمرار في مصر".

وأتم: "بن شرقي يرغب في اللعب بالدوري القطري أو التركي، اللاعب أخطر النادي برغبته رسمياً، وسنقوم بتكريمه في حفل قبل رحيله".

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