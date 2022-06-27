الاتحاد السوداني يصّعد أزمة المريخ إلى «فيفا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تصعيد أزمة نادي المريخ الإدارية بإرسال تقرير إلى لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مرفق معه كل المستندات وقرارات محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وصدق مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الدوري على تطبيق المادة 17 من نظامه الأساسي وأن حل أزمة المريخ في تطبيق نظام النادي الأساسي المجاز من جمعيته العمومية المعترف بها من اتحاد الكرة في 27 مارس الماضي.

وفي أول رد فعل على قرارات اتحاد الكرة وفي الوقت نفسه لم ينجح مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب برئاسة آدم سوداكال في تولي شؤون فريق الكرة، وباءت محاولة استلام الاستاد بالفشل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز