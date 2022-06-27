بازل ومكابي تل أبيب.. أبرز محطات مدرب منتخب مصر المحتمل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب البرتغالي باولو سوزا، من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر وفقاً لبعض التقارير العالمية، التي أكدت أنه الأقرب لتدريب الفراعنة خلفاً لإيهاب جلال.

وبدأ سوزا مشواره التدريبي عام 2005 عندما تولى قيادة منتخب البرتغال تحت 16 عاما، وقاد بعدها ثلاث فرق إنجليزية هي كوينز بارك، وليستر سيتي، وسوانزي سيتي.

وسبق وتولى سوزا تدريب فرق فيديوتون المجري، وبازل السويسري، وفيورنتينا الإيطالي، وخاض تجربة أخرى حينما تولى المهمة الفنية لفريق مكابي تل أبيب، فضلاً عن تجربته مع منتخب بولندا، وبوردو الفرنسي.

وقاد سوزا الفرق التي تولى تدريبها في 474 مباراة، فاز في 224 مباراة، وتعادل في 119 مباراة، وخسر 131 مباراة، وحقق بطولة الدوري مع فريق مكابي تل أبيب موسم 2014/2013، وكذلك بطولة الدوري مع فريق بازل موسم 2015/2014.

وتعتبر آخر تجربة تدريبية لسوزا مع فريق فلامنغو البرازيلي، الذي رحل عنه بسبب سوء النتائج، رغم فوزه في 19 مباراة من أصل 32 مباراة.

وتتمثل تجربة سوزا مع المنتخبات في قيادة منتخب بولندا في 15 لقاء، فاز في 6 لقاءات منها، وتعادل 5 لقاءات، وخسر 4 لقاءات.

ولم تكن فترة سوزا مع ليستر سيتي جيدة، حيث قاد الفريق الإنجليزي في 12 مباراة فقط، فاز في 4 مباريات منها، وتعادل مباراتين، وخسر 6 مباريات، ورحل سريعاً بسبب سوء النتائج.

وتعتبر محطة سوزا مع بازل السويسري هي الأفضل، حيث قاد الأخير في 50 مباراة حقق الفوز في 31 مباراة، وتعادل 8 مباريات، وخسر 11 مباراة، أما مع مكابي تل أبيب، فقاد سوزا الفريق في 48 مباراة، فاز في 31 مباراة منها، وتعادل 10 مباريات، وخسر 7 مباريات.

وتعتبر الطريقة المفضلة لسوزا هي 1/2/3/4، إذ يعتمد المدرب البرتغالي على الهجوم والضغط العالي بشكل كبير، ويرفض فكرة الاعتماد على الهجمة المرتدة.

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