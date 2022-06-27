بسبب تصريحاته.. هجوم أهلاوي حاد على مرتضى منصور

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري، المطالبين بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، خرج بتصريحات خلال الأيام الماضية طالب خلالها بإلغاء بطولة الدوري، بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت وتلاحم المواسم، مطالباً ببدء موسم جديد خلال أغسطس المقبل لإنقاذ اللاعبين من حالات الإرهاق والإصابات التي يتعرضوا لها.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "هذا فكر فاسد، وهي ليس وجهة نظر، بل فكر أشبه بالعاهة".

وأضاف: "أنت تطالب بإلغاء بطولة الدوري؟ أنظر خلال 70 سنة ماضية في أي دوري محترم في العالم، ولن تجد أحد يطالب بإلغاء البطولة".

وأكمل: "من يطالب بإلغاء الدوري، هو نفس الشخص الذي حارب من أسبوعين لاستكمال بطولة كأس الموسم الماضي".

وأتم: "السؤال المهم الآن إذا تم إلغاء بطولة الدوري، فكيف سيتم دفع رواتب اللاعبين؟".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز