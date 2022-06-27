شالكة الألماني يستهدف ضم نجم منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير تركية، عن رغبة نادي شالكة الألماني في ضم الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، فإن شالكة يسعى للحصول على خدمات مصطفى محمد، حال تفعيل جالاتا سراي لبند شراء المهاجم المصري بشكل رسمي من نادي الزمالك.

ومن المُنتظر أن يُرسل جالاتا سراي مبلغ 4 ملايين دولار إلى نادي الزمالك، من أجل تفعيل بند شراء مصطفى محمد بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة التركية إن شالكه الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، يستهدف ضم مصطفى محمد وسيبدأ المفاوضات مع جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي جالاتا سراي يتوقع حصوله على 8 ملايين يورو، نظير بيع مصطفى محمد إلى النادي الألماني، خاصة أنه ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب المصري.

وأكدت الصحيفة أن مصطفى محمد يمتلك عروضاً من فرنسا، ولكن في الفترة الحالية يعتبر نادي شالكه الألماني أبرز المُهتمين بضمه في الموسم المقبل.

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