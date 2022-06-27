كيروش يتحدث لـ «البيان» ويفتح النار على مسؤولي اتحاد الكرة المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن آخر المستجدات الخاصة بأزمة مستحقاته لدى الاتحاد المصري، التي فجرها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان كيروش شن هجوماً على مسؤولي اتحاد الكرة المصري، بعدما تفاجئ بخصم 25 ألف دولار من مستحقاته بسبب عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الموقعة عليه، بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأكد كيروش أن عدم حضوره المؤتمر جاء بسبب التكدس المروري في ذلك اليوم بالكاميرون التي استضافت فعاليات البطولة، مشيراً إلى أنه من الظلم أن يتحمل هذه العقوبة المالية.

وقال كيروش في تصريحات خاصة لـ «البيان»: "تواصلت مع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وأثق أنه سيعيد لي حقي".

وأكمل: "مشهور سيصلح ما حدث وسيظهر الحقيقة ويصحح الأوضاع، هؤلاء المتواجدون في اتحاد الكرة اتخذوا قرارا غير عادلاً بخصوص مستحقاتي، وأثق أنه سيحاسب صاحب هذا القرار".

وتابع كيروش تصريحاته موجهاً رسالة نارية لمسؤولي اتحاد الكرة المصري، حيث قال: "كيان الاتحاد أشرف كثيراً من هؤلاء أصحاب القرارات الظالمة".

واستشهد كيروش بأسامة إسماعيل رئيس المنظومة الإعلامية السابق باتحاد الكرة المصري، لاسيما أن الأخير كان متواجداً في منصبه ومرافقاً لبعثة منتخب مصر في الكاميرون، وكان أحد الشهود على هذه الواقعة.

وكشف كيروش لـ «البيان» عن نص الرسالة التي تلقاها من أسامة إسماعيل خلال الساعات القليلة الماضية، التي يؤكد خلالها الأخير صحة موقف المدرب البرتغالي مشيراً إلى أن عدم حضوره المؤتمر الصحفي جاء لظروف خارجة عن إرادته.

وجاءت نص الرسالة إسماعيل لكيروش، كالتالي:

"شهادتي يؤكدها البيان الإعلامي الذي كتبته بملابسات هذا الموضوع وتم نشره على حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتضمن البيان التالي، حالة التكدس المروري، رفض قوات الأمن خروجنا من الموكب الأمني، إصرار المسؤول الأمني على أن نتوجه جميعاً إلى مقر الإقامة لتوصيل اللاعبين (45 دقيقة)، ثم يتوجه بنا مرة أخرى إلى مقر المؤتمر (75 دقيقة)، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجريتها مع الزملاء المسؤولين عن تنظيم المؤتمر حيث أخبروني أنهم يستطيعون تأجيل موعد انطلاق المؤتمر حتى الساعة السادسة مساءً ولا يستطيعون مد الوقت لأكثر من ذلك، وكان هناك استحالة للحاق بالموعد الجديد لأن الموكب وحافلة الفريق وصلا للفندق في تمام الساعة السادسة".

وأتم: "الموضوع كاملاً تم أمام جميع أعضاء البعثة المصرية وفي مقدمتهم اللواء حلمي مشهور رئيس البعثة، ومدير الفريق كابتن وائل جمعة، وقائد السيارة، وضابط التأمين".

وكان كيروش رحل عن قيادة منتخب مصر عقب إخفاق الفراعنة في الوصول لكأس العالم بقطر 2022، بعد الخسارة من المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

وتولى إيهاب جلال قيادة المنتخب المصري خلفاً لكيروش قبل أن يرحل هو الآخر، بعد قيادة الفراعنة في مباراتين رسميتين فقط أمام غينيا وإثيوبيا ومباراة ودية دولية أمام كوريا الجنوبية، حيث فاز في الأولى بهدف نظيف، وخسر الثانية والثالثة بهدفين دون رد، وأربعة أهداف مقابل هدف، على الترتيب.

وكان كيروش مرشحاً بقوة للعودة إلى قيادة منتخب مصر من جديد، قبل أن تشتد حدة الأزمات بينه وبين مسؤولي اتحاد الكرة المصري خلال الأيام القليلة الماضية، والتي بدورها أنهت احتمالية عودته بشكل قاطع.

وتشير وسائل الإعلام المصرية، إلى أن الاتحاد المصري توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، لتولي القيادة الفنية للفراعنة بعقد مدته عامين، على أن يصل القاهرة خلال ساعات لتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويصطحب سوزا معه مدرباً مساعداً ومحللاً للأداء ومخططاً أحمال، مع استمرار محمد شوقي في منصب المدرب العام، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.

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