الأهلي يفوز على بيراميدز ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

المصدر: وكالات

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تأهل فريق الأهلي إلى الدور قبل النهائية ببطولة كأس مصر لنسخة الموسم الماضي، بعد فوزه على بيراميدز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وسجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 وحسام حسن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الدور قبل النهائي مع بتروجيت، الذي تغلب على وادي دجلة 2 / 1 في دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي وبتروجيت مع الزمالك في المباراة النهائية.

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