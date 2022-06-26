"أنت أهلاوي وللا زملكاوي؟".. محمد صلاح يراوغ خارج الملعب (فيديو)

المصدر: البيان

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كما هي عادته في المراوغة على المستطيل الأخضر، هاهو نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، يراوغ في الإجابة عن سؤال طرحته إحدى المعجبات عليه، عن انتمائه الكروي في مصر.

وتداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لمشجعة استوقفت نجم ليفربول الإنجليزي في أحد المطارات، حيث فاجأته بأن سألته بلهجة مصرية واضحة: "صلاح أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟".

لم يحر النجم العالمي جواباً، حيث رد عليها بمراوغة لطيفة وبابتسامة عريضة: "لا.. لا.. مش هقولك"، ليتملص مجدداً من هذا السؤال حول فريقه المفضل من بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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