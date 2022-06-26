الترجي التونسي بطلا للدوري التونسي للمرة 32

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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حسم الترجي الرياضي التونسي لقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي و32 في تاريخه بسيناريو صعب بعد انتزاعه فوزا مثيرا (2-1) على أرضه أمام اتحاد بن قردان في الوقت بدل الضائع، بعدما تأخر في النتيجة منذ الدقيقة السادسة من الشوط الأول ثم أدرك التعادل في الدقيقة 85 قبل أن يختطف الجزائري الياس الشتي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليتصدر الترجي مرحلة التتويج بـ24 نقطة مقابل 22 نقطة لمنافسه المباشر على اللقب الاتحاد الرياضي المنستيري الذي اكتفى بالتعادل مع مضيفه النادي الرياضي الصفاقسي بهدفين لمثلهما.

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