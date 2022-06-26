الهلال ينهي عقد مدربه موتا بالتراضي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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توصل نادي الهلال السوداني لاتفاق مع مدربه البرتغالي دواو موتا، لإنهاء عقده بالتراضي، ويغادر الفريق في الخامس من يوليو المقبل، فيما تردد اسم الكونغولي فلوران ابينجي مدرب نهضة بركان المغربي، كأقوى المرشحين لخلافته، وعلم «البيان الرياضي» أن محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس النادي وصل مع المدرب إلى صيغة لفسخ العقد بالتراضي، على أن يواصل الإشراف على تدريب الفريق في المباريات التي تسبق 5 يوليو، تأتي هذه الخطوة عقب خسارة الفريق لمباراة الديربي أمام المريخ الجمعة الماضي.

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