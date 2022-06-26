الأهلي المصري ينهي اتفاقه مع ريكاردو سواريز لقيادة الفريق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن الأهلى المصري أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد، لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي جرى فسخ التعاقد معه بشكل رسمي، الاثنين الماضي.

وجرى بحث ملفات 3 مدربين الفترة الماضية، لاختيار الأفضل لقيادة الفريق، وتولي القيادة الفنية لاستعادة بطولة الدوري الممتاز، وحصد لقبي كأس مصر النسخة الماضية، والأخرى الحالية.

ومن المقرر، أن تُعلن الإدارة عن خليفة بيتسو موسيماني خلال الساعات القادمة، لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز