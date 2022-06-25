قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً غداً

المصدر: الدمام - البيان

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تسحب ظهر غدٍ الأحد، في مدينة الدمام بالسعودية، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين بمشاركة 18 منتخباً.

وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2021 في القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

وتم تصنيف منتخبات كأس العرب تحت 20 عاماً لثلاثة مستويات، ويضم المستوى الأول منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات، والثاني العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين، والثالث موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

وتعد النسخة المقبلة من البطولة هي الثامنة في تاريخ كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاماً، إذ أقيمت للمرة الأولى في المغرب عام 1983 وتوج باللقب منتخب العراق.

وأقيمت النسخة الثانية في الجزائر عام 1985 وفاز بلقبها المنتخب السعودي بينما فاز منتخب المغرب باللقب في نسختي 1989 و2011، ومنتخب تونس بالنسخة الخامسة 2012، والسنغال بالسادسة في 2020، والسعودية بالنسخة السابعة في العام الماضي.

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